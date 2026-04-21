Епископ Варнава передал в часовню СИЗО-2 икону святого Иоанна Русского

В СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области состоялась первая встреча епископа Великолукского и Невельского Варнавы с руководством учреждения. Со стороны СИЗО-2 духовенство принимал временно исполняющий обязанности начальника Роман Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН.

Владыку Варнаву сопровождали секретарь Великолукской епархии иерей Вадим Яковлев, клирик епархии, помощник начальника СИЗО-2 по работе с верующими иерей Владимир Флавьянов, а также представители секретариата Великолукского епархиального управления. 

Следуя христианской традиции, священнослужители во главе с владыкой Варнавой пообщались с подозреваемыми и обвиняемыми, в том числе с женщинами и несовершеннолетними. Гости посетили камеры, вручили пасхальные подарки и провели утешительные беседы, поддержав тех, кто в силу обстоятельств оказался в этом месте.

На территории СИЗО-2 владыка Варнава совершил молебен в часовне имени святого Иоанна Русского с крестным ходом. В богослужении приняли участие сотрудники СИЗО-2 и осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию. Владыка поделился личным опытом тюремного священника, отметив, что многие люди приходят к Богу именно через лишения.

После богослужения сотрудники СИЗО-2 и Великолукской епархии обсудили планы дальнейшего сотрудничества. Кроме того, епископ Великолукский и Невельский Варнава подарил для часовни СИЗО-2 икону святого Иоанна Русского. История этого святого особенно близка тем, кто находится в неволе: будущий праведник, попав в плен и будучи проданным в рабство, до конца оставался верным своей вере, произнеся: «Христианином я родился – христианином и умру».

