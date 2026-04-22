Книги вернутся в Лазаревскую церковь Псково-Печерского монастыря после ее реставрации

К размещению монастырских книг снова готовятся отреставрированных помещениях бывшего лазарета (впоследствии библиотеки) Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря, сообщили в Мах АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Мах

На полу проведена разметка для установки стеллажей. Во всем здании выполнен полный комплекс работ и приспособление. Проведены все современные инженерные коммуникации в том числе - электрика. Оборудованы современные санитарные зоны, установлена вентиляционная система здания.

Лазаревская церковь с больничными покоями была построена в период между 1792 и 1800 годами при Архимандрите Петре (Можайском).

После пожара 1848 года, в котором сгорел дом настоятеля, под временный настоятельский дом была приспособлена монастырская больничная палата при храме. Это приспособление потребовало перестройки. В 1883 году, когда настоятель переехал в новый дом, помещение переоборудовали под свечной завод.

В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Лазаревский корпус передали под лазарет для раненых. С 1928 года при храме находились братские кельи. Позднее - монастырская богадельня для больных и престарелых, затем библиотека.

Восстановление архитектурного облика здания выполнено на опорный период начала XX века. Масштабная реставрация выполнялась впервые и способствовала не только сохранению памятника, но и возвращению утраченного архитектурного облика северной части нижней площадки монастыря.

Выполнено восстановление исторических входов. Восстановлена каменная кирпичная ограда, отреставрированы арочные ворота.

Восстановлены два деревянных остекленных тамбура. Заменены все оконные и дверные заполнения. Отреставрированы кровля, дымники на трубах, купол с золотыми звездами, крест.

Выполнены работы по устройству гидроизоляции, дренажу и консервации каменных стен с историческим бутово - валунным фундаментом в древних подклетах храма. Специалисты инспектируют качество выполненных работ. Идет подготовка отчетной документации по выполненным работам.