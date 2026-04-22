 
Церковь

Книги вернутся в Лазаревскую церковь Псково-Печерского монастыря после ее реставрации

0

К размещению монастырских книг снова готовятся отреставрированных помещениях бывшего лазарета (впоследствии библиотеки) Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря, сообщили в Мах АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». 

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На полу проведена разметка для установки стеллажей. Во всем здании выполнен полный комплекс работ и приспособление. Проведены все современные инженерные коммуникации в том числе - электрика. Оборудованы современные санитарные зоны, установлена вентиляционная система здания. 

Лазаревская церковь с больничными покоями была построена в период между 1792 и 1800 годами  при Архимандрите Петре (Можайском). 

После пожара 1848 года, в котором сгорел дом настоятеля, под временный настоятельский дом была приспособлена монастырская больничная палата при храме. Это приспособление потребовало перестройки. В 1883 году, когда настоятель переехал в новый дом, помещение переоборудовали под свечной завод. 

В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Лазаревский корпус передали под лазарет для раненых. С 1928 года при храме находились братские кельи. Позднее - монастырская богадельня для больных и престарелых, затем библиотека. 

Восстановление архитектурного облика здания выполнено на опорный период начала XX века. Масштабная реставрация выполнялась впервые и способствовала не только сохранению памятника, но и возвращению утраченного архитектурного облика северной части нижней площадки монастыря.

Выполнено восстановление исторических входов. Восстановлена каменная кирпичная ограда, отреставрированы арочные ворота.

 

Восстановлены два деревянных остекленных тамбура. Заменены все оконные и дверные заполнения. Отреставрированы кровля, дымники на трубах, купол с золотыми звездами, крест. 

Выполнены работы по устройству гидроизоляции, дренажу и консервации каменных стен с историческим бутово - валунным фундаментом в древних подклетах храма. Специалисты инспектируют качество выполненных работ. Идет подготовка отчетной документации по выполненным работам.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026