205 лет исполнилось Казанской церкви в Великих Луках

В день памяти явления иконы Божией Матери в Казани, 21 июля, традиционно отмечает свой день рождения и главный престольный праздник единственный никогда не закрывавшийся храм города Великие Луки - Казанской иконы Богородицы. В этом году церкви исполнилось 205 лет, сообщили в Великолукской епархии.

Фото здесь и далее: Виталий Плотников / Великолукская епархия

Накануне, 20 июля, епископ Великолукский и Невельский Варнава, в сослужении настоятеля храма, протоиерея Александра Яковлева, секретаря Великолукской епархии иерея Вадима Яковлева и клирика Казанского храма протоирея Виктора Цыганкова, совершил в храме всенощное бдение. Диаконский чин исполнил диакон Пётр Нетреба.

После богослужения его преосвященство поздравил духовенство и прихожан с праздником.

Казанская церковь в городе Великие Луки построена в 1821 году, благодаря «Тщанию титулярного советника Григория Нечаева с помощью доброхотных пожертвователей». Церковь из кирпича, типа постройки — «восьмерик на четверике» в стиле барокко. Имеет большой притвор, и также ступенчатую колокольню над западным входом. Существовало три престола: Казанской Божией Матери, Всех Святых и Святых Апостолов Петра и Павла (не сохранен). В интерьере особо примечателен сохранившийся полный иконостас. Росписи — произведены в современном стиле начала XX в. Приписана с 1826 года к Вознесенскому женскому монастырю, без своего причта. Во время боев за город в 1942-43 годах храм пострадал. Восстановлен к концу 1945 года прихожанами под руководством настоятеля протоиерея Павла Макаровского. В советскую эпоху и поныне — храм оставался действующим. В годы существования самостоятельной Великолукской епархии храм именовался кафедральным собором. На старинном прицерковном кладбище, образованном с 1803 года, сохранились захоронения профессора генерал-лейтенанта Н.Н. Тыртова, настоятельницы Вознесенского монастыря Палладии, купцов Боженовых, Чудовых, дворян Ратмановых, Непейцыных, краеведа А.А. Редика (1842-1902 гг.) и многих других известных великолучан.