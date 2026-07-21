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В Пскове и Выбутах пройдут торжественные богослужения в память о княгине Ольге

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В преддверии Дня города Пскова жителей и гостей приглашают принять участие в праздничных богослужениях, посвящённых памяти святой равноапостольной княгини Ольги — небесной покровительницы Псковской земли. Их проведут в Пскове и в Выбутах — на родине княгини, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации Пскова. 

23 июля в 9:00 в Выбутах состоится божественная литургия в храме Илии Пророка, а в 11:00 начнется водосвятный молебен.

Для удобства участников в 10:00 от Областного центра семьи (пл. Ленина, 1) в Выбуты отправится бесплатный автобус.

24 июля в 10:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Псковского кремля запланировано торжественное богослужение в память о святой равноапостольной княгине Ольге, в 12:30 стартует торжественный молебен.

«Приглашаем псковичей и гостей города присоединиться к памятным мероприятиям и вместе почтить память великой княгини, имя которой неразрывно связано с историей Псковской земли», - добавили в управлении. 

24 июля — день памяти равноапостольной княгини Ольги, первой из правителей Руси, принявшей христианство. 

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