XVII Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове

XVII Международные Александро-Невские чтения «Святой благоверный князь Александр Невский. Патриотическое воспитание молодежи в условиях современности» пройдут в Пскове с 14 по 15 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

14 мая в 14:00 в Доме офицеров состоится пленарное заседание, в котором примут участие митрополит Псковский и Порховский Матфей, епископ Великолукский и Невельский Варнава, представители правительства Псковской области, городской администрации, научного и педагогического сообществ области, а также приглашенные гости:

заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Есенина, игумен Лука (Степанов);

профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия, кандидат филологических наук Михаил Первушин;

заведующая кафедрой истории и теории церковного искусства Московской духовной академии, профессор Нина Квливидзе;

актер театра и кино Николай Иванов.

В ходе церковно-общественного диалога в рамках пленарного заседания и двенадцати тематических секций рассмотрят духовные, философские и исторические аспекты патриотического воспитания, изучат воинские традиции и историческое наследие святого князя Александра Невского, как полководца, дипломата и государственного деятеля, его образ в иконописи и массовой культуре, а также обсудят проблему использования искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Завершится работа чтений подведением итогов и обсуждением планов на предстоящий год.