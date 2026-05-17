Божественная литургия прошла в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря сегодня, 17 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом. По благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея совершил благочинный иеромонах Прохор (Андрейчук). Об этом сообщили в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Ему сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов) с братией обители и гости в священном сане. Песнопения Литургии исполнил Братский хор монастыря под управлением монаха Антония (Лисова).

За богослужением молились братия обители, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, а также многочисленные прихожане и паломники.

