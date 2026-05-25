XII научная конференция «Москва – Третий Рим» состоится Спасо-Елеазаровском монастыре

XII ежегодная научная конференция «Москва – Третий Рим» состоится в Спасо-Елеазаровском женском монастыре 20 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в обители.

Фото: Спасо-Елеазаровский женский монастырь

XII научную конференцию посвятили 260-летию принесения чудотворного византийского образа Спаса Всемилостивого в Елеазаровский монастырь.

В этом году конференция будет проходить в течение одного дня, при выборе докладов приоритет будет отдаваться наиболее близким по содержанию к основной теме конференции (регламент доклада 15 минут).

Программа конференции находится в разработке и будет опубликована после 30 мая.

Конференция состоится 20 июня в Духовно-просветительском центре Спасо-Елеазаровского монастыря, открытие в 10:00. 

«Конференция "Москва – Третий Рим" традиционно объединяет богословов, искусствоведов, ученых, педагогов и журналистов, неравнодушных к проблеме нравственно-патриотического возрождения российского общества», - отметили в обители.
