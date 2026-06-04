Игумен Савво-Крыпецкого монастыря принял участие в круглом столе «Монастыри и музеи как острова памяти»

Наместник Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря игумен Всеволод принял участие в работе научно-практического круглого стола «Монастыри и музеи как острова памяти» по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея. Мероприятие проходило в Зале Советов Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Игумен Всеволод выступил с докладом об истории, проблемах датировок, современном состоянии самого древнего храма Пскова — собора Рождества Иоанна Предтечи, бывшего Иоанновского женского монастыря, ныне подворья Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря.

В докладе игумена Всеволода были озвучены предложения по реставрации собора, который является памятником архитектуры XII века из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, план по созданию духовно-просветительского молодежного центра и собственного музея в зданиях подворья.