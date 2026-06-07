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Патриарх Кирилл освятил памятник князю Владимиру в Калининграде

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе визита в Калининград совершил освящение памятника Святому благоверному князю Владимиру на Соборной площади. Соответствующая информация опубликована на сайте Калининградской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

Монумент представляет собой шестиметровую бронзовую статую, установленную на постаменте. Общая высота всей архитектурной композиции составляет 10,5 метров. Проект памятника был единогласно утвержден советом по культуре в апреле. Автором архитектурного решения выступил член Союза архитекторов России Иван Соловьев. Скульптором монумента стал член Российского союза художников Кирилл Чижов, пишут «Известия».

Кроме того, патриарх Кирилл провел божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя.

«Перед началом богослужения святейший патриарх благословил многочисленных верующих, собравшихся на Соборной площади», — уточнили на сайте РПЦ.

Помимо этого в своем докладе на собрании калининградского духовенства, опубликованном на сайте РПЦ, заявлено о необходимости строительства новых храмов в Калининграде. «В самом Калининграде, где проживает полмиллиона человек, действуют 34 приходских храма. Для такого города, учитывая его большую важность, этого мало. Необходимо подумать о строительстве новых храмов в городе Калининграде», — заявил глава РПЦ.

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Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси

Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси

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