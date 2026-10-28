Воскресной школе Великолукского епархиального управления присвоено имя святого страстотерпца цесаревича Алексия

Воскресной школе при Духовно-просветительском центре Великолукского епархиального управления, по инициативе епископа Великолукского и Невельского Варнавы и по ходатайству руководства школы, присвоено имя святого страстотерпца цесаревича Алексия указом от 19 октября. Об этом сообщили в группе епархии в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Великолукская епархия / «ВКонтакте»

«Согласно мнению многих людей, окружавших цесаревича Алексея, он обладал сильной волей, которая была не просто наследным качеством, но развилась и окрепла из-за частых физических страданий, причиняемых ребенку страшной болезнью. Частые страдания и невольное самопожертвование развили в характере Алексея Николаевича жалость и сострадание ко всем, кто был болен, а также удивительное уважение к матери и всем старшим», - рассказали в епархии.

День памяти святого страстотерпца цесаревича Алексия отмечается 17 июля (4 июля по старому стилю) — в день мученической кончины вместе со всей царской семьей в Екатеринбурге в 1918 году.

Другие важные даты, связанные с цесаревичем Алексием: 12 августа (30 июля ст. ст.) 1904 года — День рождения цесаревича, 18 октября — День тезоименитства, он же день памяти святого, в честь которого он был назван — митрополита Московского Алексия, 7 февраля (переходящая) — Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, в лике которых прославлена вся царская семья.

Под именем цесаревича Алексея Романова, сына Николая II, сегодня действует несколько ключевых образовательных, культурных и благотворительных инициатив, развивающихся как в России, так и за рубежом. Из-за канонизации царской семьи Русской православной церковью большинство этих проектов имеют духовно-просветительский и социально-реабилитационный характер.

Академия культуры и образования имени цесаревича Алексея работает в Испании. Это образовательный проект, созданный для поддержки русскоязычной диаспоры. Академия занимается сохранением русского языка и культуры за рубежом, обучением детей по программам российских школ (1–6 классы), а так же развитием творческих навыков у детей и подростков.

Историко-краеведческий проект «Хронограф Алексеевского училища» — современный российский грантовый проект, направленный на восстановление исторической памяти и придание нового образовательного статуса территориям бывших учебных заведений, носивших имя цесаревича до 1917 года, в частности, Высшего начального училища имени цесаревича Алексея.

Поскольку цесаревич Алексей с детства страдал тяжелым недугом, современные социальные проекты его имени чаще всего ориентированы на помощь детям с инвалидностью, сиротам и тяжелобольным. Исторически имя наследника носили детские приюты Мариинского ведомства и первые в России школы для детей с ментальными особенностями развития, например, Алексеевская вспомогательная школа в Нижнем Новгороде. Современные инклюзивные центры и воскресные школы продолжают эту традицию, развивая проекты социализации детей-инвалидов.

В Великолукской епархии также отметили, что присвоение воскресной школе имени небесного покровителя (святого) регулируется внутренними установлениями Русской православной церкви. Поскольку подавляющее большинство воскресных школ не являются самостоятельными юридическими лицами, а действуют как структурные подразделения (приходские группы/школы) при конкретном храме или епархиальном управлении, процедура носит строго внутрицерковный характер. Правящий архиерей накладывает визу на прошение учредителя воскресной школы, после чего вносятся изменения в документы школы.