Избранный епископом Енисейским и Лесосибирским иеромонах Пантелеимон рассказал в Пскове о духовном наставничестве

Встреча с иеромонахом Пантелеимоном (Лединым), избранным епископом Енисейским и Лесосибирским, состоялась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 27 октября. Он выступил с лекцией «Понятие духовного наставничества в Православной церкви: богословское обоснование, пастырское назначение и практические критерии выбора духовника», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Во время встречи иеромонах Пантелеимон рассказал о роли духовника в жизни верующего, принципах построения отношений между священником и духовным чадом, а также о том, на что следует обращать внимание при выборе духовного наставника.

По словам иеромонаха, духовное общение предполагает взаимное развитие. Оно важно не только для человека, который обращается за советом, но и для самого священника. «Драгоценным наше общение делает ваш духовный рост. Общение духовника и духовного чада — это обоюдный процесс: растут оба, каждый в чём-то своём», — отметил он.

Говоря о выборе духовника, иеромонах подчеркнул, что важную роль играет открытость в общении. Человек должен иметь возможность свободно говорить со священником о волнующих его вопросах, не опасаясь осуждения или непонимания.

«Первое — чтобы общение со священником было открытым и лёгким, без недопонимания, чтобы вы не боялись сказать духовнику о чём угодно. Если страх возникает сразу, возможно, стоит поискать другого батюшку. Если же он появился уже в процессе общения, нужно попробовать преодолеть себя и поговорить, приняв любое решение», — сказал иеромонах.

Он также обратил внимание на то, что отношения между духовником и духовным чадом должны складываться естественно и не могут строиться только на желании одной стороны.

«Важно, чтобы не только вы к нему расположились, но и он к вам. Эти отношения не должны быть насильственными: они должны быть удобными и приятными для обеих сторон, а желание общаться — искренним и крепким», — пояснил отец Пантелеимон.

По его словам, не следует торопиться с выбором духовника и руководствоваться исключительно эмоциями. Отношения между священником и духовным чадом требуют времени, в течение которого возникает взаимное доверие. При этом духовник, как считает иеромонах, должен по возможности находиться рядом с человеком.

«Если духовник куда-то уезжает, можно поддерживать связь, но расстояние меняет отношения. Рядом должен быть священник, с которым вы можете дружить и общаться. Идеальный вариант — когда батюшка, к которому вы расположены, находится рядом и становится вашим духовником», — отметил он.

Отдельно иеромонах остановился на вопросе самостоятельности человека в духовной жизни. По его мнению, задача духовника заключается не в том, чтобы принимать решения за духовное чадо, а в том, чтобы помогать ему взрослеть и осознанно выбирать свой путь.

«Мне не нравится подход, при котором духовник принимает решение вместо человека. Я стараюсь подталкивать людей к тому, чтобы они сами принимали решения и взрослели в процессе духовного общения», — рассказал иеромонах.

Он также подчеркнул, что не следует чрезмерно привязываться к священнику, поскольку, по православному пониманию, источником спасения является Бог.

«Спасают не батюшки, а Господь. Именно Он действует в нашей жизни, поэтому не нужно привязываться», — сказал Пантелеимон.

Важным признаком духовного общения он назвал внутреннее спокойствие и доброжелательность в отношениях. По словам иеромонаха, со временем между духовником и духовным чадом может сформироваться особая связь, которая укрепляется благодаря вере и взаимному доверию. При этом послушание также играет роль в таких отношениях.

«Духовник — это человек, который идёт впереди нас и показывает путь, по которому мы должны идти. Без духовника нам не справиться», — отметил он.

В ходе встречи иеромонах Пантелеимон также рассказал о том, как пришёл к решению стать монахом, поделился сведениями о Лесосибирске и ответил на вопросы участников.

Напомним, 22 октября 2026 года Священный синод Русской православной церкви на заседании в Москве избрал иеромонаха Пантелеимона (Ледина), клирика Псковской епархии, епископом Енисейским и Лесосибирским. Решение было принято после обсуждения положения дел в Енисейской и Лесосибирской епархии.