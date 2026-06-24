День Варнавы отмечает сегодня православная церковь

В этот день Православная церковь отмечает память святого Варнавы — основателя Кипрской церкви, одного из апостолов от семидесяти (в число этих «семидесяти» традиционно включают учеников Иисуса Христа и их учеников). При рождении его назвали Иосией, а прозвище Варнава (что переводится как «сын утешения») ему дали другие апостолы за щедрые пожертвования в пользу христианской церкви.

Варнава был родом с Кипра. В юности родители отправили его в Иерусалим для получения образования у знаменитого иудейского ученого Гамалиила. Вместе с ним учился Савл — будущий апостол Павел. Варнава разделил с Павлом миссионерские труды, но впоследствии их пути разошлись. В последний раз в Евангелии он упоминается в связи с отплытием на Кипр.

Спустя несколько столетий появились подложные описания его странствий. В одном из них говорится, что он проповедовал христианство на своем родном острове, и его побили камнями иудеи. Другое, созданное в Средние века, рассказывает о святом с мусульманской точки зрения. Мощи святого Варнавы были обретены только в 488 году.

На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно. Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять, пишет calend.ru.