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Реставрационные работы завершаются в помещениях Ризницы Псково-Печерского монастыря

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Завершаются реставрационные работы в помещениях Ризницы Псково-Печерского монастыря, сообщается в канале в Мах автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове(Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове(Псковской области)»

По информации реставраторов, выполнена замена элементов стропильной системы, проведены работы по теплоизоляции кровли, отремонтированы стены и лестница, уложена напольная плитка, установлены оконные заполнения, проведена электропроводка.

«Благодаря реставрации цокольные этажи Ризницы, церкви Благовещенской и Сретенской были приведены в порядок. В ходе работ выяснилось, что древняя кладка поражена чёрной плесенью. Её концентрация превышала нормы в тысячи раз. Проведен огромный комплекс мероприятий по приведению помещений в состояние, соответствующее санитарным нормативам. Во время реставрации в помещении Ризницы под штукатуркой были обнаружены заложенные окна. На них сохранилась подлинная окраска и решётки», - отметили в организации.

Реставраторы провели вертикальную планировку ансамбля Сретенской, Благовещенской церквей и Ризницы, чтобы отвести воды от стен.

 

Ризница- памятник архитектуры федерального значения XVI- XVII в.в. входят в архитектурный ансамбль Псково-Печерского монастыря. Реставрируются впервые.

Установлены обогревательные приборы к отопительному периоду 2025-2026 г. Все три памятника отапливались зимой. Полное завершение работ планируется в 2026 году.

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