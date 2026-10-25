Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова сегодня, 25 октября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице. Об этом сообщили в Псковской епархии.

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Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель Свято-Троицкого собора иерей Александр Короплясов с соборным духовенством, насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Гавриил (Андреев).

Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.