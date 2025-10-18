Псковcкая обл.
СОБЫТИЕ: Установка постамента памятника князю Довмонту в Пскове 25.10.2025 15:200 Несколько объектов культуры Псковской области номинированы на премию «Золотой Трезини» 25.10.2025 13:400 Псковский музей стал частью «Нумизматического маршрута» 25.10.2025 12:000 Акция «Ночь искусств» пройдет в филиалах псковского музея 24.10.2025 18:070 Народный ансамбль «Уграда» празднует 25-летие большим концертом в Пскове 24.10.2025 16:572 Специалисты рассказали о генеалогии дворянских родов Псковской губернии
 
 
 
Культура

Несколько объектов культуры Псковской области номинированы на премию «Золотой Трезини»

25.10.2025 15:20|ПсковКомментариев: 0

Проект реставрации башен Псково-Печерского монастыря, а также объекты культурного наследия федерального значения «Стены» (XII-XIX вв.), известные как «Пороховой погреб»,, проект сохранения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» (XIV-XX вв.)  и церковь Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино Плюсского района были номинированы на Международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой Трезини». Об этом сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Проект «Реставрация башен Псково-Печерского монастыря» представлен в номинации «Лучший реализованный проект реставрации», в то время как проекты «Стены» и «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» участвуют в номинации «Лучший реализованный проект приспособления объекта культурного наследия». Также церковь Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино Плюсского района вошла в номинацию премии «Золотой Трезини» как «Лучший российский реализованный проект реставрации здания религиозного назначения».

Итоги конкурса будут подведены 21 ноября, когда станут известны финалисты и победитель. 

С полным списком номинантов и проектов можно ознакомиться по ссылке.

Источник: Псковская Лента Новостей
ПЛН в телеграм
 

 
