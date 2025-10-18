Культура

Несколько объектов культуры Псковской области номинированы на премию «Золотой Трезини»

Проект реставрации башен Псково-Печерского монастыря, а также объекты культурного наследия федерального значения «Стены» (XII-XIX вв.), известные как «Пороховой погреб»,, проект сохранения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» (XIV-XX вв.) и церковь Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино Плюсского района были номинированы на Международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой Трезини». Об этом сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Проект «Реставрация башен Псково-Печерского монастыря» представлен в номинации «Лучший реализованный проект реставрации», в то время как проекты «Стены» и «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» участвуют в номинации «Лучший реализованный проект приспособления объекта культурного наследия». Также церковь Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино Плюсского района вошла в номинацию премии «Золотой Трезини» как «Лучший российский реализованный проект реставрации здания религиозного назначения».

Итоги конкурса будут подведены 21 ноября, когда станут известны финалисты и победитель.

С полным списком номинантов и проектов можно ознакомиться по ссылке.