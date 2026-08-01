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Митрополит Матфей освятил закладной камень новой колокольни в Никандровой пустыни

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1 августа, в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил божественную литургию и освятил закладной камень новой колокольни в Свято-Благовещенской Никандровой пустыни, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Матвей Елисеев

Его высокопреосвященству сослужили: наместник Никандровой обители архимандрит Спиридон (Иващенко) с братией обители в священном сане, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Кирилл Быков.

Песнопения литургии исполнил Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марины Владимирцевой. За богослужением молились братия обители, прихожане и паломники.

 

После окончания литургии владыка Матфей освятил закладной камень новой монастырской колокольни на месте разрушенной.

По окончании богослужения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.

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