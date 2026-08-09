Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова сегодня, 9 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице. Об этом сообщили в Псковской епархии.

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Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель Свято-Троицкого собора иерей Александр Короплясов с соборным духовенством, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Гавриил (Андреев) и иеромонах Никон (Горохов).

Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Виктории Зарудней. За богослужением молились: многочисленные прихожане и паломники.

По окончании богослужения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.

Затем, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во внимание к помощи Псковской митрополии и по случаю шестидесятилетия со дня рождения, митрополит Матфей вручил орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени министру культурного наследия Псковской области Вадиму Нэдику.

Обращаясь к юбиляру, Владыка митрополит сказал: «Мы благодарим Вас, Вадим Анатольевич, за вашу правильную позицию в отношении к Церкви. Сохраняя и исполняя все установления государственные, соблюдая рамки закона, мы всегда находимся в тесном взаимодействии и решаем самые непростые, бывает, даже нерешаемые задачи с помощью вашего коллектива. Хочется пожелать вам помощи Божией в этом деле».