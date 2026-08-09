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Новгородский детский церковный хор принял участие в богослужениях Великолукской епархии.

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Детский церковный хор храма Тихвинской иконы Божией Матери города Холм Новгородской области по приглашению епископа Великолукского и Невельского Варнавы гостит в Великолукской епархии. Вчера, 8 августа, хор исполнил богослужебные песнопения во время Божественной Литургии, которую владыка Варнава совершил в храме Святой Живоначальной Троицы деревни Подберезье Локнянского района. Об этом сообщили в Великолукской епархии. 

Фото здесь и далее: Великолукская епархия/ сообщество ВКонтакте

Регентом коллектива, состоящего из младшей и старшей групп, является Мария Васильевна Середа. Хор неоднократно становился участником православных фестивалей и сопровождал богослужения в разных городах России. Старшие ребята из хора участвовали в особых «детских» Патриарших Литургиях в Москве.

 

Преосвященнейший владыка Варнава тепло пообщался с детским хором и их руководителем, и посвятил ребятам отдельные разъяснения своего архипастырского слова.

В течение ближайших двух дней детский хор Тихвинского храма города Холм будет гостить в обители милосердия «Милующая» деревни Вехно, где поучаствует в архиерейском богослужении и познакомится с участниками летних смен проектов Благотворительного фонда «Детская миссия».

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