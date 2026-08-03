Память Онуфрия Молчаливого православные верующие чтят сегодня

Ежегодно 3 августа православные верующие чтят память преподобного Онуфрия Молчаливого, Печерского, подвизавшегося в Ближних пещерах Киево-Печерской обители. В народном календаре дата получила название Онуфрий Молчаливый, или Молчальник. В 2026 году праздник приходится на понедельник.

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Преподобный Онуфрий был монахом Киево-Печерской обители и подвизался в Ближних, или Антониевых, пещерах. Точное время его жизни не установлено. В церковных календарях обычно упоминаются XII–XIII века, однако исследование мощей указывает на XIII–XIV столетия.

Ближние пещеры возникли еще в XI веке вокруг подземной кельи преподобного Антония Печерского. В узких коридорах располагались монашеские кельи, усыпальницы и небольшие храмы. Некоторые иноки оставались частью братии, но выбирали особенно строгую форму служения, жили в уединении, ограничивали общение, проводили долгие часы в молитве и старались устранить всё, что отвлекало от внутренней работы. К числу таких подвижников принадлежал и Онуфрий.

Его главным подвигом стало молчание. В монашеской традиции оно означало не обычную неразговорчивость или демонстративный отказ отвечать окружающим. Подвижник сознательно сокращал речь, чтобы не произносить праздных, резких или необдуманных слов. Безмолвие требовало постоянного самоконтроля, человеку предстояло удерживаться не только от разговоров, но и от внутренней суеты, праздных мыслей, раздражения, осуждения других людей.

Церковная традиция прославляет преподобного Онуфрия как «молчания любителя». Поэтому на Руси в день его почитания крестьяне старались работать без лишних разговоров. Так возникло народное название праздника — Онуфрий Молчаливый.

Утро 3 августа верующие начинали с посещения храма. К Онуфрию Печерскому обращались с просьбой избавить от пустословия, укрепить в вере и терпении, научить сохранять душевное спокойствие в сложных обстоятельствах, сдерживать гнев. Преподобного также просили помочь сосредоточиться на молитве, противостоять дурным помыслам и обрести рассудительность.

С Онуфрием Молчаливым на Руси был связан ряд запретов и ограничений, главный из которых касался разговоров. 3 августа предки избегали многословия, старались не кричать и не выяснять отношения. Они верили, что неосторожное слово способно спровоцировать конфликт, который надолго нарушит мир. Говорить разрешалось только по существу и без грубости, пишут «Известия».