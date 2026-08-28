 
Церковь

Успенский вечер состоится сегодня в Пушкинских Горах

0

Традиционный Успенский вечер состоится сегодня в Пушкинских Горах в Свято-Успенском Святогорском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото: Великолукская епархия

Мероприятие начнется около монастырского пруда в 16:00.

В празднике Успения Пресвятой Богородицы впервые участвует спецгость из Великого Новгорода - частный семейный интерактивный проект «Музей каменных жерновов и точильных камней».

«Вас встретят трое детей, мельник с рыжей бородой и мельничиха с учёной степенью да в народных костюмах. И весело утолят тактильный голод современных людей с опорой на мудрость и быт предков! Вы своими руками сможете намолоть на 300-летних жерновах зерна и тут же — в рот горячий хлебец жернового помола под шутки-прибаутки мельника. Узнаете, что такое "по амбару помести, по сусекам поскрести", почему хлеб – всему голова, и чему реально служит библейский ритуал "преломить хлеб"», - сообщили в епархии.

Далее по программе в 18:00 начнётся выступление участников театральной студии «Преображение» при храме Вознесения Господня города Санкт-Петербурга.

«️Всем пришедшим будет предложена лёгкая трапеза в виде чая, горячего сбитня, пирожков и прочих угощений!» - добавили в епархии.

Успение Пресвятой Богородицы в православии отмечают 28 августа по новому стилю (15 августа по старому). Это непереходящий праздник, то есть он всегда приходится на одну и ту же дату. В 2026-м дата выпадает на пятницу. Успение — смерть или кончина, а Пресвятой Богородицей называют в православии Деву Марию, мать Иисуса Христа. То есть праздник посвящен памяти дня смерти Девы Марии.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026