Традиционный Успенский вечер состоится сегодня в Пушкинских Горах в Свято-Успенском Святогорском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.
Фото: Великолукская епархия
Мероприятие начнется около монастырского пруда в 16:00.
В празднике Успения Пресвятой Богородицы впервые участвует спецгость из Великого Новгорода - частный семейный интерактивный проект «Музей каменных жерновов и точильных камней».
Далее по программе в 18:00 начнётся выступление участников театральной студии «Преображение» при храме Вознесения Господня города Санкт-Петербурга.
Успение Пресвятой Богородицы в православии отмечают 28 августа по новому стилю (15 августа по старому). Это непереходящий праздник, то есть он всегда приходится на одну и ту же дату. В 2026-м дата выпадает на пятницу. Успение — смерть или кончина, а Пресвятой Богородицей называют в православии Деву Марию, мать Иисуса Христа. То есть праздник посвящен памяти дня смерти Девы Марии.