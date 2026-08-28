Традиционный Успенский вечер состоится сегодня в Пушкинских Горах в Свято-Успенском Святогорском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото: Великолукская епархия

Мероприятие начнется около монастырского пруда в 16:00.

В празднике Успения Пресвятой Богородицы впервые участвует спецгость из Великого Новгорода - частный семейный интерактивный проект «Музей каменных жерновов и точильных камней».

«Вас встретят трое детей, мельник с рыжей бородой и мельничиха с учёной степенью да в народных костюмах. И весело утолят тактильный голод современных людей с опорой на мудрость и быт предков! Вы своими руками сможете намолоть на 300-летних жерновах зерна и тут же — в рот горячий хлебец жернового помола под шутки-прибаутки мельника. Узнаете, что такое "по амбару помести, по сусекам поскрести", почему хлеб – всему голова, и чему реально служит библейский ритуал "преломить хлеб"», - сообщили в епархии.

Далее по программе в 18:00 начнётся выступление участников театральной студии «Преображение» при храме Вознесения Господня города Санкт-Петербурга.

«️Всем пришедшим будет предложена лёгкая трапеза в виде чая, горячего сбитня, пирожков и прочих угощений!» - добавили в епархии.

Успение Пресвятой Богородицы в православии отмечают 28 августа по новому стилю (15 августа по старому). Это непереходящий праздник, то есть он всегда приходится на одну и ту же дату. В 2026-м дата выпадает на пятницу. Успение — смерть или кончина, а Пресвятой Богородицей называют в православии Деву Марию, мать Иисуса Христа. То есть праздник посвящен памяти дня смерти Девы Марии.