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«Антицерковный гипноз ушел»: россияне стали чаще венчаться

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Россияне стали чаще венчаться. Об этом рассказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов.

Изображение сгенерировано нейросетью

По словам Федора Лукьянова, рост числа венчаний связан в том числе со снижением влияния антицерковной политики Запада.

«Пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то "антицерковный гипноз", который был со стороны прозападных сил, ушел», — высказал мнение священнослужитель.

Он также отметил, что россиянам сложно не испытывать симпатии к истории страны и Русской православной церкви, благодаря которой, по его словам, сформировалось российское государство, пишет Lenta.ru.

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