«Антицерковный гипноз ушел»: россияне стали чаще венчаться

Россияне стали чаще венчаться. Об этом рассказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов.
Изображение сгенерировано нейросетью
По словам Федора Лукьянова, рост числа венчаний связан в том числе со снижением влияния антицерковной политики Запада.
Он также отметил, что россиянам сложно не испытывать симпатии к истории страны и Русской православной церкви, благодаря которой, по его словам, сформировалось российское государство, пишет Lenta.ru.