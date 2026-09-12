Расписание богослужений на ближайшую неделю опубликовал Псково-Печерский монастырь

Расписание богослужений с 12 сентября по 19 сентября опубликовали на сайте Псково-Печерского монастыря.
Фото: Псково-Печерский монастырь
12 сентября. Суббота. Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского.
- Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
- По окончании: Панихида.
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
- Параклисис в Успенском храме в 11:30.
- Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.
13 сентября. Воскресенье. Неделя 15:я по Пятидесятнице. Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы. Сщмч. Владимира Двинского, диакона.
- Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
- По окончании: Заказные молебны.
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
- Вечером: Богослужение с акафистом Успению Божией Матери в Успенском храме в 18:00.
14 сентября. Понедельник.
- Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7:15. Исповедь в 7:00. Часы в 7:00.
- По окончании: Панихида.
- Вечером: Богослужение с полиелеем в Успенском храме в 18:00.
15 сентября. Вторник. Блгв. кнн. Петра и Февронии. Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
- Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40.
- По окончании: Панихида.
- Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.
16 сентября. Среда.
- Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7:15. Исповедь в 7:00. Часы в 7:00.
- По окончании: Панихида.
- Вечером: Богослужение с полиелеем в Успенском храме в 18:00.
17 сентября. Четверг. Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
- Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
- По окончании: Панихида.
- Водосвятный молебен в Успенском храме в 11:30.
- Молебен с акафистом свт. Николаю в Никольском храме в 17:00.
- Вечером: Богослужение в Успенском храме в 18:00.
18 сентября. Пятница.
- Утром: Божественная литургия в Успенском храме в 7:15. Исповедь в 7:00. Часы в 7:00.
- По окончании: Панихида.
- Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.
19 сентября. Суббота. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах).
- Утром: Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
- По окончании: Панихида.
- Водосвятный молебен в Михайловском храме в 8:45
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
- Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.
В расписании возможны изменения. Информация обновляется на сайте.