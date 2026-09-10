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Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова пройдет 24 сентября

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Ежемесячный традиционный крестный ход вокруг города Пскова состоится 24 сентября. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Крестный ход в сентябре совершит приход воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского.

Начало крестного хода в 10:30 от храма по адресу: Псков, улица Мирная, дом 1.

Необходима предварительная запись для участников по телефону: +7 (911) 899 06 06.

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