Литургия и крестный ход прошли в Пскове в день памяти Александра Невского

Божественная Литургия и традиционный крестный ход вокруг воинского храма Александра Невского прошли в Пскове 12 сентября, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. Праздничное богослужение началось в 9:00, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Для воинского храма Александра Невского этот день является престольным праздником, поскольку храм освящен в честь святого князя. Помимо прихожан, на праздничной службе присутствовали курсанты Псковского филиала университета ФСИН России и военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, проходящие военную службу по контракту. По традиции в престольный праздник после торжественной Божественной Литургии состоялся крестный ход вокруг храма с иконами и хоругвями.

В конце богослужения проповедь произнес протоиерей Андрей Вахрушев. Он рассказал об историческом значении праздника и роли Александра Невского в истории России.

«Далекий XIII век. Молодой князь, который встал на защиту рубежей святой Русской земли. Он из столетия в столетие идет как знамя, как небесный щит, как человек, в сложнейшее политическое и материальное время для святой Руси сделавший выбор: поступай по-божьи», — отметил протоиерей Андрей Вахрушев.

Священнослужитель также напомнил об истории перенесения мощей Александра Невского в Санкт-Петербург. По его словам, новая столица должна была стать важным северо-западным рубежом России, поэтому мощи князя были перенесены туда как символ мужества, славы и чести.

«Если сегодня мы чтим по любви этот памятный день, день святого благоверного князя, нам нужно помнить, что мы именно народ, когда мы все православные, плечом к плечу, поступаем по-Божьему в самые сложнейшие ситуации нашей жизни. Да поможет нам благоверный князь в XXI веке хранить нашу веру православную», — сказал протоиерей Андрей Вахрушев.

Накануне, 11 сентября, в храме состоялось всенощное бдение, которое началось в 18:00.

После Литургии и крестного хода для гостей организовали осеннюю ярмарку с дарами и изделиями ручной работы. Также состоялся праздничный концерт с участием духового оркестра, хора воинского храма Александра Невского и солиста Вячеслава Рахмана.

Напомним, 12 сентября Русская православная церковь отмечает перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского. Праздник связан с перенесением мощей князя из Владимира в Санкт-Петербург в 1724 году по указу императора Петра I. Александр Невский почитается как один из наиболее известных русских князей и защитник Отечества. Он прославился победами в Невской битве и Ледовом побоище, а также дипломатической деятельностью и стремлением сохранить русские земли в сложный для страны период.