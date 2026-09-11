«Вехновские чтения» впервые пройдут в Новоржевском округе

«Вехновские чтения», посвящённые богословскому наследию святых отцов впервые пройдут в Псковской области с 16 по 17 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Ожидается, что мероприятие станет ежегодным. Оно будет проводиться по благословлению епископа Великолукского и Невельского Варнавы в строящейся мужской обители в честь «Милостивой» (Киккской) иконы Богородицы в деревне Вехно Новоржевского муниципального округа.

«"Вехновские чтения" - это проект, посвященный популяризации богословского наследия Святых Отцов и подвижников благочестия. Первое мероприятие будет посвящено личности и наследию схиархимандрита Софрония (Сахарова), ученика преподобного Силуана Афонского», - подчеркнули в епархии.

Организаторами выступают «Общество современных экклезиологических исследований» и строящаяся мужская обитель в честь «Милостивой» (Киккской) иконы Пресвятой Богородицы в деревне Вехно.

На «Вехновских чтениях» прочитают доклады, посвященные различным вопросам в области богословского и аскетического наследия старца Софрония (Сахарова). Чтения открыты для каждого, желающего принять участие.

Расписание сессий:

16 сентября:

Сессия №1 - 11:00-12:30

Сессия №2 - 13:00-14:30

17 сентября:

Сессия №3 - 9:30-11:15

Сессия №4 - 11:45-13:30

Круглый стол - 14:00-15:00

Отмечается, что общество современных экклезиологических исследований — это научно‑богословское объединение, действующее в среде Русской Православной Церкви и созданное на базе Санкт‑Петербургской Духовной Академии.

Первой темой «Вехновских чтений» станет личность и наследие схиархимандрита Софрония (Сахарова).

Справочно: Схиархимандрит Софроний (Сахаров, 1896-1993) – автор книг в области современного богословия. Книга «Старец Силуан» о преподобном Силуане Афонском с момента издания в Париже в 1952 году остаётся одним из самых востребованных трудов в области духовной православной литературы.

«Организаторы "Вехновских чтений" приглашают к диалогу всех интересующихся наследием архимандрита Софрония (Сахарова)», - пригласили в епархии.