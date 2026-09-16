В Великих Луках 17 сентября проведут молебен перед иконой «Неопалимая купина»

Традицию специальных богослужений для сотрудников и ветеранов МЧС перед иконой Богородицы «Неопалимая купина» возродят в Великих Луках 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской епархии.

Епископ Великолукский и Невельский Варнава благословил проведение молебна, а начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки Главного управления МЧС России по Псковской области Алексей Иванов согласовал мероприятие.

Богослужение начнётся в четверг в 10:20 в храме Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, Святых Новомучеников и Исповедников Российских. Храм расположен по адресу: Великие Луки, улица Гражданская, дом 18, корпус 1.

По окончании богослужения сотрудники ОНД МЧС проведут профилактическую беседу для прихожан и сотрудников храма, посвященную основам пожарной безопасности.

Икона «Неопалимая Купина» издревле выступает защитницей от пожаров и покровительницей пожарных, а в современное время — и спасателей. День её празднования, 17 сентября, стал для сотрудников МЧС России своеобразным православным профессиональным праздником. В этот день по всей стране совершают благодарственные молебны, в которых участвуют пожарные, спасатели, курсанты ведомственных вузов и члены их семей. Также в этот день верующие поминают товарищей, погибших при исполнении профессионального долга.