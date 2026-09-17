Православные отмечают День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» сегодня

Православные христиане отмечают День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» сегодня, 17 сентября. Это православное торжество посвящено одному из самых известных иконографических изображений Богородицы. Оно символически связано с ветхозаветным образом Неопалимой купины — несгорающего тернового куста, в котором Бог явился пророку Моисею.

Изображение: Азбука веры

Одним из ветхозаветных прообразов, указывавших на Богоматерь, была неопалимая купина — тот куст, который Моисей видел горевшим в огне, но не сгоравшим. Эта купина знаменовала собой непорочное зачатие Богоматерью Христа от Духа Святого. Быв Матерью, Она осталась Девой: до рождества Дева, в рождестве Дева и по рождестве Дева.

Можно придать и другое еще толкование прообразу неопалимой купины: Богоматерь, родившись на грешной земле, пребыла безусловно чистой, непричастной греху, не познавшей беззакония. В церковных песнопениях слышится этот ветхозаветный символ: «Якоже купина не сгораше опаляема, тако, Дева, родила еси». В стихире на Благовещение поется: «Радуйся, Купино неопалимая».

Благочестивое христианское усердие постаралось закрепить в художественном образе эту мысль, и отсюда возникла икона «Неопалимой Купины».

По народному верованию икона эта избавляет дома почитающих ее от огня. Как-то довелось читать рассказ очевидца, попавшего на большой пожар, охвативший много зданий. Среди них был деревянный домик, который не загорался: возле него неподвижно стояла женщина, держа в руках икону «Неопалимой Купины». По ее щекам текли слезы, но лицо выражало полное спокойствие и непоколебимую веру. Видно было, что она не беспокоится за свой дом, а плачет о несчастии других. Пожар ожесточался, а женщина стояла неподвижно. Очевидец ушел, удивляясь этой вере, но ожидая, что дом загорится. На следующий день он вернулся к пожарищу. На опустошенном пожарище возвышался один только домик, охраненный силой иконы.

«Неопалимая Купина» изображается иногда в виде объятого пламенем куста, над которым возвышается видимая от пояса Богоматерь с Младенцем на руках. Это изображение редко. Гораздо чаще изображается восьмиугольная звезда, окружающая Богоматерь.

Звезда составлена из двух четыреугольников. Один окрашивается в красный цвет — во образ пламени, другой, напоминая зелень таинственного куста, — в зеленый. В углах иконы — четыре символа, упоминаемые в Апокалипсисе Иоанна Богослова: человек, лев, телец и орел, а также архангелы с теми символами, какие усваивает им церковное предание, — Михаил с жезлом, Рафаил с алавастром, Уриил с огненным мечом, Селафиил с кадилом, Варахиил с виноградным гроздием и Гавриил с ветвью благовестия. В руках Пречистой Девы помещается еще иногда, кроме Младенца, лествица, прислоненная верхним концом к плечу Богоматери — знамение того, что Она возвела человечество от земли на Небо. Пишут иногда еще врата и жезл — символ Спасителя, называемого в церковных песнях «жезлом от корня Иесеева».

Одна из наиболее древних икон «Неопалимой Купины» находится в московском Благовещенском соборе. Она принесена в Москву палестинскими иноками в 1390 году и, по преданию, писана на камне той скалы, где Моисей видел таинственный куст.

В московской церкви Неопалимой Купины, в Хамовниках, стоит икона, находившаяся некогда в «Святых сенях» при Грановитой Палате дворца. Празднование этой иконе совершается два раза: 4 сентября, в день памяти пророка Моисея, видевшего «купину», и в шестую неделю по Пасхе — неделю о слепом, так как в этот день, по преданию, была перенесена в Хамовники из Кремля икона и освящен новый храм.

Замечательно событие с ризой этой иконы. В 1812 году французы ее похитили. Перед оставлением ими Москвы пришел к священнику Новодевичьего монастыря о. Алексию Введенскому польский солдат и отдал ему ризу с иконы «Неопалимой Купины», прося возвратить ее в ту церковь, откуда она взята. Солдат признался, что с тех пор, как он похитил ризу, он не может найти покоя и его мучит невыносимая тоска.

В этом же храме стоит пожертвованная в 1835 году и особенно чтимая с 1837 года другая небольших размеров икона «Неопалимой Купины». На ней перед Богоматерью изображен молящийся человек. В храме хранится особая рукописная служба иконе с припиской, что на Синайской горе есть обычай петь эту службу во время сильной грозы, «егда молния бывает страшна».

В 1822 году в городе Славянске Харьковской губ. участились пожары от поджогов. Жители не знали, что делать. Тогда благочестивой старушке Бельницкой было открыто во сне, что если напишут икону «Неопалимой Купины» и совершат перед ней молебен, пожары прекратятся. Бельницкая рассказала о сне протоиерею Костричу. Икона была немедленно написана, и после литургии перед ней совершено молебствие. В тот же день случился новый пожар и обнаружена поджигательница, малоумная девица Мавра. Оказалось, что она произвела все пожары. Пожары после этого прекратились, а благодарные жители устроили для иконы киот с подписью: «В память 1822 года за спасение града от пожара». Икона стоит в Троицкой церкви.

В селе Кубенском Вологодской губернии также есть чтимая икона «Неопалимой Купины», пишет «Азбука веры».