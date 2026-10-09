День прославления святителя Тихона отмечается сегодня

Святитель Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) родился в деревне Клин Торопецкого уезда Псковской губернии, в семье священника, который вскоре после рождения сына был переведен в уездный город. С ранних лет отец брал мальчика с собой на службу, и любовь к храму стала неотъемлемой частью его жизни. Образование Тихон получил в духовном училище родного города, а затем в Псковской Семинарии и Петербургской Духовной Академии. Скромный, доброжелательный юноша, он снискал привязанность друзей и товарищей по учению.

В 1888 году Василий Беллавин закончил академию и был направлен в псковскую семинарию преподавать догматику, нравственное богословие и французский язык. В 1891 году молодой учитель принял постриг с именем Тихон в честь святителя Тихона Задонского. Рукоположенный в сан иеромонаха он через год был переведен в Холмскую семинарию, где был назначен инспектором. В том же 1892 году он был утвержден ректором семинарии с возведением в сан архимандрита. Из Холма святителя Тихона перевели ректором семинарии в Казань, а 17 октября 1897 года в Александро-Невской Лавре состоялась его хиротония во епископа Люблинского, викария Холмской епархии.

В декабре 1898 года епископ Тихон был назначен на Алеутско-Американскую кафедру, которая находилась в Сан-Франциско. В 1905 году святитель Тихон был возведен в сан архиепископа, а через два года после этого переведен на одну из самых почетных в России кафедр — Ярославскую. В 1913 году архиепископа Тихона перевели в Литовскую епархию — в Вильно. Здесь владыку застала Первая мировая война. По распоряжению Святейшего Синода архиепископ Тихон переехал в Москву, привезя с собой мощи святых Виленских чудотворцев, но вскоре из Москвы перебрался ближе к своей пастве, почти на линию фронта.

После Февральской революции вместе с другими архипастырями архиепископ Тихон был уволен обер-прокурором В.Н. Львовым из Синода. В июне 1917 года святой Тихон был избран волеизъявлением церковного народа на Московскую епархиальную кафедру, после чего Синод удостоил его сана митрополита. Поместный Собор, проходивший в августе 1917 года, избрал митрополита Тихона своим председателем, а вскоре после этого он был возведен на восстановленный патриарший престол. В первом обращении к всероссийской пастве Патриарх Тихон характеризовал переживаемую страной эпоху как "годину гнева Божия"; в послании им выражены архипастырская озабоченность положением Церкви, осуждение кровавых беспорядков. При этом, как верховный пастырь Русской Церкви, патриарх Тихон старался избегать всякой политической вовлеченности в происходящие события.

В марте 1918 года патриарх Тихон призывает русских людей дать отпор кайзеровской Германии, захватившей западные земли России, а впоследствии осуждает подписание Брест-Литовского договора: "Этот мир, подписанный от имени русского народа, не ведет к братскому сожительству народов… В нем зародыши новых войн и зол для всего человечества". Летом 1921 года, после ужасов гражданской войны, русский народ постигло еще одно бедствие: голод. В феврале 1922 года патриарх Тихон призвал церковные советы жертвовать драгоценные церковные украшения, если только они не имеют богослужебного употребления. Однако ВЦИК издал декрет об изъятии церковных ценностей на нужды голодающих. Патриарх отреагировал на декрет новым послание к пастве, в котором заявил о недопустимости изъятия священных предметов, "употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви".

Когда декрет ВЦИК стал приводиться в исполнение, вокруг храмов собирались толпы народа, происходили столкновения, проливалась человеческая кровь. В разных городах страны были возбуждены уголовные дела. Священнослужители обвинялись в повиновении своему Патриарху, в оглашении его Воззвания, в попытках договориться с властями о замене денежным выкупом выдачи церковных святынь, а иногда и в том, что не выдерживая кощунственного поведения в храмах агентов власти, позволявших себе самые непристойные формы надругательства над святынями, они не оставались к нему равнодушными. На одном из таких показательных процессов в качестве свидетеля был вызван патриарх Тихон.

В годы гражданской войны в среде духовенства произошло расслоение: появились обновленческие группировки, призывавшие к революции в Церкви. Давая отпор антиканоническим модернистским посягательствам, патриарх Тихон 17 ноября 1921 года в особом послании к пастве подчеркивал недопустимость богослужебных нововведений. В мае 1922 года патриарх был заключен под стражу в Донском монастыре, а в июне 1923 года он был освобожден. В этот период в результате разрушительных действий раскольников-обновленцев церковное управление оказалось обезглавленным: многие архиереи были изгнаны с кафедр, большинство храмов захвачено обновленцами, церковный народ повержен в смятение.

После освобождения из-под ареста, патриарх Тихон обратился к пастве с посланием, заявив, что "Российская Православная Церковь аполитична и не желает… быть ни белой, ни красной Церковью. Она должна быть и будет Единою, Соборною, Апостольскою Церковью". 5 апреля 1924 года патриарх издал новое, краткое, но содержательное Послание, обличающее тяжкие преступления вождей обновленческого раскола. В этом Послании на основании церковных канонов и от имени Русской Православной Церкви патриарх подверг обновленцев каноническому запрещению и подтвердил, что они, впредь до раскаяния, находятся вне общения с Церковью.

В ноябре 1924 года на жизнь патриарха Тихона было совершено покушение. Несколько преступников ворвались в его комнаты и убили вышедшего на шум келейника Якова Полозова. В конце 1924 года здоровье Святейшего Патриарха Тихона резко пошатнулось. Это вынудило его лечь в больницу доктора Бакунина. Однако, находясь там, патриарх регулярно выезжал по праздничным и воскресным дням для служения в храмах. 5 апреля Святейший Тихон служил свою последнюю литургию в церкви Большого Вознесения на Никитской, пишет calend.ru.

7 апреля 1925 года, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, патриарх Тихон преставился ко Господу.

В 1989 году Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси был причислен к лику святых.