Митрополит Матфей сослужил Патриарху Кириллу за литургией в память о Сергии Радонежском в Троице-Сергиевой лавре

В день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

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За Литургией Его Святейшеству сослужили: митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве; митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, председатель финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, митрополит Псковский и Порховский Матфей, председатель Комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь, сонм Архипастырей и духовенства Русской православной церкви.

Песнопения Литургии исполнил братский хор Троице-Сергиевой лавры под управлением иеромонаха Нестора (Волкова) и чтеца Варлаама Борисова.

В эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской православной церкви шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

По окончании Литургии в Успенском соборе Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского.

Затем Предстоятель Русской церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.