 
Церковь

Концерт «На Божественной страже Отечества» пройдет в псковской филармонии

0

Концерт фестиваля «На Божественной страже Отечества: история и культурное наследие монастырей России» состоится 4 ноября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, министерства культуры Псковской области и Псковской епархии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото: Псково-Печерский монастырь

«Один из древнейших городов России, Псков, искони стоял на страже веры и государства. Сотни лет его крепости отражали набеги неприятеля, а народ сохранял незыблемость Православия. В День народного единства особенно важно вспомнить о значении этого великого города, о ратных и духовных подвигах псковитян. Рассказ о них будет сопровождаться выступлением симфонического оркестра и лучших хоровых коллективов города. Специально созданный видеоряд позволит всем присутствующим погрузиться в древнюю историю Пскова. Духовная и светская музыка, прошлое и настоящее, легенды и быль – все это оживет во время концерта фестиваля "На Божественной страже Отечества"», – отметили организаторы.

Участие в концерте примут архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, регент — Марина Владимирцева, Большой детский хор Псковской епархии, регент — Марина Владимирцева, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, дирижер – Эдуард Банько. 

Автор сценария и ведущий – кандидат философских наук Сергей Кругликов. Начало концерта в 19:00. Адрес проведения: Псковская областная филармония — Псков, улица Некрасова, 24.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026