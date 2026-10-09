Концерт «На Божественной страже Отечества» пройдет в псковской филармонии

Концерт фестиваля «На Божественной страже Отечества: история и культурное наследие монастырей России» состоится 4 ноября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, министерства культуры Псковской области и Псковской епархии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото: Псково-Печерский монастырь

«Один из древнейших городов России, Псков, искони стоял на страже веры и государства. Сотни лет его крепости отражали набеги неприятеля, а народ сохранял незыблемость Православия. В День народного единства особенно важно вспомнить о значении этого великого города, о ратных и духовных подвигах псковитян. Рассказ о них будет сопровождаться выступлением симфонического оркестра и лучших хоровых коллективов города. Специально созданный видеоряд позволит всем присутствующим погрузиться в древнюю историю Пскова. Духовная и светская музыка, прошлое и настоящее, легенды и быль – все это оживет во время концерта фестиваля "На Божественной страже Отечества"», – отметили организаторы.

Участие в концерте примут архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, регент — Марина Владимирцева, Большой детский хор Псковской епархии, регент — Марина Владимирцева, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, дирижер – Эдуард Банько.

Автор сценария и ведущий – кандидат философских наук Сергей Кругликов. Начало концерта в 19:00. Адрес проведения: Псковская областная филармония — Псков, улица Некрасова, 24.