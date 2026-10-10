Расписание богослужений на неделю опубликовали в Псково-Печерском монастыре

Расписание богослужений с 10 по 17 октября опубликовали на официальном сайте Псково-Печерского монастыря. В течение недели в обители пройдут ранние и поздние Божественные литургии, панихиды, молебны и всенощные бдения.

Фото: Псково-Печерский монастырь

10 октября, суббота

В 7.00 в Успенском храме начнется ранняя Божественная литургия. Исповедь — в 6.30, часы — в 6.40. По окончании пройдет панихида.

В 10.00 в Михайловском храме состоится поздняя Божественная литургия. Исповедь начнется в 9.30, часы — в 9.40.

В 11.30 в Успенском храме пройдет параклисис. Вечером, в 18.00, в Михайловском храме состоится всенощное бдение.

11 октября, воскресенье

В этот день отмечается 19-я неделя по Пятидесятнице, а также память преподобных Ионы и Вассы Псково-Печерских.

В 7.00 в Успенском храме пройдет ранняя Божественная литургия. Исповедь — в 6.30, часы — в 6.40. По окончании состоятся заказные молебны.

Поздняя Божественная литургия начнется в 10.00 в Михайловском храме. Исповедь — в 9.30, часы — в 9.40.

В 18.00 в Успенском храме пройдет богослужение с акафистом Успению Божией Матери.

12 октября, понедельник

В 7.15 в Успенском храме начнется Божественная литургия. Исповедь и часы — в 7.00. По окончании пройдет панихида.

Вечернее богослужение в Успенском храме начнется в 18.00.

13 октября, вторник

В 8.00 в Никольском храме состоится Божественная литургия. Исповедь начнется в 7.30, часы — в 7.40.

По окончании пройдет панихида в Успенском храме.

Вечером, в 18.00, в Михайловском храме состоится всенощное бдение.

14 октября, среда

Православные верующие отметят Покров Пресвятой Богородицы.

В 6.00 состоится водосвятный молебен. В 7.00 в Покровском храме начнется ранняя Божественная литургия. Исповедь — в 6.30, часы — в 6.40.

Поздняя Божественная литургия пройдет в 10.00 в Михайловском храме. Исповедь начнется в 9.30, часы — в 9.40.

Вечером, в 18.00, богослужение состоится в Успенском храме.

15 октября, четверг

В 10.00 в Михайловском храме начнется Божественная литургия. Исповедь — в 9.30, часы — в 9.40. По окончании пройдет панихида.

В 11.30 в Успенском храме состоится водосвятный молебен.

В 17.00 в Никольском храме пройдет молебен с акафистом святителю Николаю.

Вечернее богослужение в Успенском храме начнется в 18.00.

16 октября, пятница

В 7.15 в Успенском храме состоится Божественная литургия. Исповедь и часы — в 7.00. По окончании пройдет панихида.

Вечером, в 18.00, в Успенском храме пройдет богослужение.

17 октября, суббота

В 7.00 в Успенском храме начнется ранняя Божественная литургия. Исповедь — в 6.30, часы — в 6.40. По окончании пройдет панихида.

В 10.00 в Михайловском храме состоится поздняя Божественная литургия. Исповедь начнется в 9.30, часы — в 9.40.

В 11.30 в Успенском храме пройдет параклисис.

Вечером, в 18.00, в Михайловском храме состоится всенощное бдение.

В монастыре предупредили, что в расписании возможны изменения.