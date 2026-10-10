Расписание богослужений на неделю опубликовали в Псково-Печерском монастыре

Расписание богослужений с 10 по 17 октября опубликовали на официальном сайте Псково-Печерского монастыря. В течение недели в обители пройдут ранние и поздние Божественные литургии, панихиды, молебны и всенощные бдения.
Фото: Псково-Печерский монастырь
10 октября, суббота
В 7.00 в Успенском храме начнется ранняя Божественная литургия. Исповедь — в 6.30, часы — в 6.40. По окончании пройдет панихида.
В 10.00 в Михайловском храме состоится поздняя Божественная литургия. Исповедь начнется в 9.30, часы — в 9.40.
В 11.30 в Успенском храме пройдет параклисис. Вечером, в 18.00, в Михайловском храме состоится всенощное бдение.
11 октября, воскресенье
В этот день отмечается 19-я неделя по Пятидесятнице, а также память преподобных Ионы и Вассы Псково-Печерских.
В 7.00 в Успенском храме пройдет ранняя Божественная литургия. Исповедь — в 6.30, часы — в 6.40. По окончании состоятся заказные молебны.
Поздняя Божественная литургия начнется в 10.00 в Михайловском храме. Исповедь — в 9.30, часы — в 9.40.
В 18.00 в Успенском храме пройдет богослужение с акафистом Успению Божией Матери.
12 октября, понедельник
В 7.15 в Успенском храме начнется Божественная литургия. Исповедь и часы — в 7.00. По окончании пройдет панихида.
Вечернее богослужение в Успенском храме начнется в 18.00.
13 октября, вторник
В 8.00 в Никольском храме состоится Божественная литургия. Исповедь начнется в 7.30, часы — в 7.40.
По окончании пройдет панихида в Успенском храме.
Вечером, в 18.00, в Михайловском храме состоится всенощное бдение.
14 октября, среда
Православные верующие отметят Покров Пресвятой Богородицы.
В 6.00 состоится водосвятный молебен. В 7.00 в Покровском храме начнется ранняя Божественная литургия. Исповедь — в 6.30, часы — в 6.40.
Поздняя Божественная литургия пройдет в 10.00 в Михайловском храме. Исповедь начнется в 9.30, часы — в 9.40.
Вечером, в 18.00, богослужение состоится в Успенском храме.
15 октября, четверг
В 10.00 в Михайловском храме начнется Божественная литургия. Исповедь — в 9.30, часы — в 9.40. По окончании пройдет панихида.
В 11.30 в Успенском храме состоится водосвятный молебен.
В 17.00 в Никольском храме пройдет молебен с акафистом святителю Николаю.
Вечернее богослужение в Успенском храме начнется в 18.00.
16 октября, пятница
В 7.15 в Успенском храме состоится Божественная литургия. Исповедь и часы — в 7.00. По окончании пройдет панихида.
Вечером, в 18.00, в Успенском храме пройдет богослужение.
17 октября, суббота
В 7.00 в Успенском храме начнется ранняя Божественная литургия. Исповедь — в 6.30, часы — в 6.40. По окончании пройдет панихида.
В 10.00 в Михайловском храме состоится поздняя Божественная литургия. Исповедь начнется в 9.30, часы — в 9.40.
В 11.30 в Успенском храме пройдет параклисис.
Вечером, в 18.00, в Михайловском храме состоится всенощное бдение.
В монастыре предупредили, что в расписании возможны изменения.