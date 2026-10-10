Митрополит Матфей обсудил с ректорами московских вузов развитие молодёжного паломничества

Рабочая встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея с ректорами Московского финансово-юридического университета (МФЮА) и Московского архитектурно-строительного института (МАСИ) состоялась 9 октября в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

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Во встрече приняли участие ректор МФЮА, профессор, член-корреспондент Российской академии образования Алексей Забелин, ректор МАСИ Московского гуманитарно-технологического университета, доцент Светлана Забелина, а также руководитель направления по развитию паломничества Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь игумения Михаила (Солодухина).

Митрополит Матфей, возглавляющий Псковскую митрополию и председательствующий в Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, обсудил с представителями вузов взаимодействие в сфере организации и поддержки системных молодёжных паломнических поездок по духовным центрам России.

Поездки планируется развивать в рамках проекта «Стартап Духа», который курируется Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь.

По итогам рабочей встречи стороны достигли договорённостей о сотрудничестве.