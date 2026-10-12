Феофана Милостивого чтут сегодня православные

По церковному календарю наступает день преподобного Феофана Милостивого.

Подробных свидетельств его жизни и деяний не осталось, известно лишь, что он был человеком богатым и при этом очень добрым. Феофан жил в палестинском городе Газе, постоянно принимал в своем доме странников, давал им приют, пищу и заботу. Неудивительно, что к концу жизни святой обеднел, а в довершение всего его постигла тяжелая болезнь. Однако Феофан переносил страдания стойко и смиренно.

Спустя четыре дня после своей кончины святой явился одному человеку и попросил его отвалить надгробный камень на своей могиле. Когда это было сделано, люди ощутили чудесное благоухание, которое исходило от тела угодника. Мощи Феофана источали миро, которое чудесным образом исцеляло больных.

В русском народе Феофана прозвали Милостивым не только в память о добрых делах святого. Обычно в день его памяти на землю возвращалось тепло. «Преподобный нас своим кафтаном укрывает», — говорили люди. Ночью выходили смотреть на звезды: если в небе их было много и светили они ярко, ждали сухой осени. Про звездное небо говорили: «У нас под окошком полно репы лукошко».

На Феофана охотники гуляли по порошам, добывая именинного зайца. Если это удавалось, день заканчивался застольем, во время которого рассказывали охотничьи байки.