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Архиепископ Монреальский и Канадский возглавит Божественную литургию в Троицком соборе в пятницу

12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, возглавит Высокопреосвященнейший Гавриил, архиепископ Монреальский и Канадский.

Начало чтения часов и исповеди - 8.30, встреча Владыки в 9.00.

Краткая справка

Гавриил, архиепископ Монреальский и Канадский (Чемодаков Георгий Львович), родился 2 июня 1961 г. в Сиднее, Австралия.

В 1980 г. поступил в Свято-Троицкую семинарию в Джорданвилле, которую закончил в 1984 г. и в которой остался преподавателем русской культуры и иных предметов до 1989 г.

В 1989 г. назначен келейником митрополита Виталия, а затем и епископа Манхэттенского Илариона. На этом послушании будущий владыка пребывал до 1996 г., когда он был пострижен в монашество.

В пятое воскресенье Великого поста 1996 г. рукоположен архиепископом Сиракузским и Троицким Лавром во иеродиаконы. В том же году в праздник Входа Господня во Иерусалим рукоположен митрополитом Виталием во иеромонахи.

В праздник Рождества Иоанна Предтечи в 1996 г. хиротонисан во епископа Брисбенского, викария Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии, но вскоре после этого был назначен на Манхэттенскую кафедру.

В 2004 г. определен членом Предсоборной комиссии по устройству и проведению IV Всезарубежного Собора.

14 мая 2008 г. решением Архиерейского Собора РПЦЗ назначен управляющим Монреальской и Канадской епархией.

Решением Архиерейского Собора РПЦЗ от 10–17 мая 2011 г. возведен в сан архиепископа.