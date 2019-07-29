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Престольный праздник в честь Целителя Пантелеимона пройдет завтра в древнем восстанавливающемся монастыре в 4 км от Пскова

Завтра, 9 августа, состоится престольный праздник в древнем восстанавливающемся монастыре Целителя Пантелеймона Дальнего с Бору. Комплекс обители находится в 4 км от Пскова, по адресу г. Псков, улица Советской Армии, 119.

Начало литургии - в 8.30, затем состоится крестный ход, водосвятный молебен, будет организовано праздничное угощение для гостей и прихожан.

Все желающие принять участие в престольном празднике могут присоединиться к группе, которая отправится в монастырь от храма св.князя Александра Невского 9 августа. Выезд - в 8.00. Также можно добраться до комплекса самостоятельно (автобус №6, остановка «Промежицы», далее - по указателю).

Пантелеймоновский монастырь находится при впадении р. Черехи в Великую, в 4 верстах (4,3 км) от города. Церковь Пантелеимона была прежде монастырскою. Монастырь назывался «дальним» в отличие от Пантелеимонова монастыря ближнего или на Красном дворе, находившегося на бывшей Покровской улице (Карла Либкнехта - ныне Воеводы Шуйского), недалеко от Покровской башни.

Название «в Бору» указывает на обилие лесов, от которых теперь и признака не осталось. По отдаленности своего положения монастырь принадлежал к так называемым пустынным.

Летопись упоминает о нем трижды: в 1341 году Псковский князь Александр Всеволодович разгневался на Псковичей и уехал из Пскова; Псковичи же ехали за ним до самого Пантелеймона, упрашивая его остаться.

В 1396 году от образа пресв. Богородицы в Пантелеимонове монастыре текли слезы. В 1450 году Псковичи встречали у этого монастыря владыку Евфимия.

В 1581 году монастырю выпала печальная участь: близ него расположился стан Батория и, конечно, обители пришлось немало вынести всякого горя от этого соседства...

В 1596 году царь Феодор Иванович отдал монастырь Псковскому епископу Геннадию, и с тех пор обитель считалась загородным архиерейским домом.

Из монастыря было взято много харатейных книг XIII и XIV веков в Московскую Патриаршую библиотеку, где они и сохраняются с надписями сего монастыря. Впоследствии он был упразднен, и от него осталась только одна церковь, да и та в 70-х годах XIX века пришла почти в полное разрушение, так что в ней и служб никаких не производилось.

Благодаря энергии и щедрости тогдашнего губернатора М. Б. Прутченко, церковь была восстановлена. Ее отремонтировали стараниями губернатора М.б. Прутченко, епископа Нафанаила и освятили в 1883 году к престольному празднику храма, отмечавшемеся 27 июля по старому стилю.

Строения монастыря сильно пострадали в ходе боевых действий во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Немцы организовали здесь склад, а потом взорвали. Во время войны рядом с монастырем проходила линия «Пантера» и в нескольких метрах от колокольни сохранился ДОТ.

В настоящее время от ансамбля Пантелеймоновского монастыря сохранились колокольня и школа псаломщиков (находятся под охраной как памятники местного значения).