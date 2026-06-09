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В Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря завершается реставрация

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В Сретенской церкви (1870г.) Псково-Печерского монастыря завершается реставрация. Псковские кузнецы по историческому аналогу изготовили козырек над главным входом, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Внутри храма оштукатурены стены,  выполнен монтаж системы электропроводки, системы отопления и  видеонаблюдения, монтаж оконных блоков. Отреставрированы исторические мраморные подоконники.

Церковь- уникальное сооружение, служащее не только местом для богослужений, но и инженерной конструкцией, поддерживающей склон монастыря. Подклеты находились в остро-аварийном состоянии. Реставраторам пришлось работать по устранению сырости стен, которые были обширно поражены плесенью и грибком. 

В настоящее время устранены все деструкции, укреплены стены и своды. Проведена огромная работа по проведению внутри стен и под полами инженерных коммуникаций. Храм отреставрирован в полном объеме. Установлена современная система вентиляции, проведено централизованное отопление. Архитекторами разработаны уникальные интерьеры Сретенского храма, которые будут отделаны дубовыми панелями.

Новые инженерные сети позволят безопасно эксплуатировать храмы еще долгие годы.

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