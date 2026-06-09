Хор духовенства Псковской епархии примет участие в концерте ко Дню России в Москве

Хор духовенства Псковской епархии примет участие в праздничном концерте ко Дню России, который пройдет 11 июня в многофункциональном спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве, сообщили в епархии.

«Это первое в истории выступление хора духовенства на главном концерте страны, на одной сцене с заслуженными артистами России и звездами эстрады современности», — комментируют в епархии.

Ранее, в преддверии Дня Победы русского народа в Великой Отечественной войне, хор духовенства Псковской епархии совместно с Детским эстрадным хором записал клип на песню «Катюша» в рамках всероссийской хоровой акции.