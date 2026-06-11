Хор духовенства Псковской епархии провёл генеральную репетицию на ЦСКА Арене в Москве

Генеральная репетиция хора духовенства Псковской епархии состоялась вчера, 10 июня, в преддверии Дня России, в многофункциональном спортивном комплексе «ЦСКА АРЕНА» в Москве. Хор принимает участие в Большом праздничном концерте ко дню России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ сообщество ВКонтакте

В его программе в исполнении хора духовенства прозвучит песня «Русское поле». Солистами выступят протоиерей Андрей Вахрушев, иерей Александр Короплясов, протодиакон Сергий Завьялов, диакон Антоний Кармазин.

12 июня концерт пройдет в эфире телеканала «Россия 1» в 21:30 по московскому времени.