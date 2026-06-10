Специалисты осуществили уникальное инженерное решение при реставрации Ризницы Псково-Печерского монастыря, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в Мах.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Позднюю пристройку, отходившую от основного объема древнего здания, закрепили с помощью специальных кованых тяжей. Аварийная ситуация ликвидирована.

Опасность обрушения была обнаружена после снятия штукатурки с фасадов. Поставленные маячки фиксировали ежегодное расширение трещины в месте стыков двух стен. Смещение на момент начало работ достигало более 20 см. В результате реставрации проблема решена.

Трёхэтажное здание монастырской сокровищницы находится напротив Большой звонницы, примыкает к Сретенскому храму. Завершается небольшим синим куполом с золотыми звёздами.

Последние исследования позволяют датировать постройку концом XVII века, после пожара конца 1687 года.

В этот период в монастырских книгах зафиксировано, что за кирпичную работу каменщикам Исачко Федосееву и Сенке Иванову, кирпичному мастеру Патрекею Леонтиеву и печерскому каменщику Данилке Герасимову было «выплочено» более десяти рублей.

Ризница служила казной и сокровищницей, в ней хранились дары царей и жертвователей.

Во время Великой Отечественной войны памятники древнерусского искусства и другие ценные предметы были вывезены фашистами в Германию. Возвращение предметов произошло благодаря усилиям наместника монастыря архимандрита Алипия в 1973 году.