Православная великолукская молодёжь отмыла часовню Александра Невского

Молодежный православный клуб при Свято-Вознесенском кафедральном соборе во главе с ключарём собора иереем Романом Донец почистили часовню святого благоверного князя Александра Невского на набережной города Великие Луки к её 30-летию, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фотографии: Елена Баженова

Святой благоверный князь Александр Невский (1221–1263) ‒ новгородский князь, великий полководец и дипломат. Прославился победами над шведами на Неве (1240) и немецкими рыцарями на Чудском озере (1242), защитив Русь с запада. Мудрой дипломатией обезопасил страну от разорения с востока, укрепив отношения с Золотой Ордой. Принял монашеский постриг перед смертью. Канонизирован в 1547 году. Мощи покоятся в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.

Часовня Александра Невского была самой известной в дореволюционных Великих Луках. В память святого князя Александра Невского 23 ноября (6 декабря) в ней совершалось богослужение, 1 (14) марта, в день кончины императора Александра II, проходила панихида. Часовня была приписана к Вознесенскому монастырю.

Первая часовня Александра Невского была памятником Александру II, убитому революционерами, построена в 1881 году. Часть денег на строительство часовни была собрана горожанами, часть выделила городская Дума, почти половину суммы пожертвовал великолукский купец М.М. Глазов (общая сумма составила 5000 рублей).

Часовня была на постаменте из тесаного камня, вокруг неё по краям панели были размещены девять чугунных колонн, соединенных чугунными цепями.

1918 году её разрушили, а на фундаменте установили бюст Карла Маркса, вскоре развалившийся, так как сделан он был из недолговечного гипса.

В 1996 году, к 830-летию города Великие Луки, часовня восстановлена на другом месте, у набережной, из кирпича попечением благочинного архимандрита Сергия (Стурова) на средства ХК «ЭЛВО» архитектором В. Медведевым. Освящена часовня архиепископом Псковским и Великолукским Евсевием.