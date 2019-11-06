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«Погружение в церковное искусство» состоялось вчера в стенах Псковского музея-заповедника

Вчера вечером в стенах Псковского музея прошло необычное мероприятие - «Погружение в церковное искусство».

Совместно с Подворьем Псково-Печерского монастыря в г.Пскове Псковский музей организовал встречу, на которой прозвучали церковные песнопения XVII - XIX веков в исполнении мужского квартета Подворья (худ.рук. Юрий Герасимов).

Старший научный сотрудник Мария Дубровская рассказала об иконе св. Архистратига Михаила XVII в. из коллекции музея, о появлении подобного извода и государственно-церковных процессах, о надписях на иконе.

«На встрече присутствовало более 50 человек, - сообщают представители музея-заповедника. - Поскольку «пробная» встреча прошла с успехом, было решено расширить аудиторию и встречаться раз в месяц уже на других музейных площадках».