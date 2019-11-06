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Завтра в Псков прибудет чудотворная икона «Благоуханный цвет»

Завтра, 15 ноября, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в Свято-Троицкий кафедральный собор Пскова прибывает чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет».

Встреча иконы состоится 15 ноября в 16.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Троицком соборе.

Поклониться святыне можно будет 15 ноября с 16.00 до 21.00, 16 и 17 ноября с 8.00 до 21.00. Перед святым образом будут регулярно совершаться молебны с чтением акафиста.

Икона «Благоуханный цвет» была написана в XIX веке жителями города Измаила Георгием и Марией, которые в 1937 году подарили икону монастырю Константина и Елены. В 1962 году храм был закрыт, а братия распущена. Чудотворная икона каким-то образом попала в Преображенский собор Болграда, а связи с чем и уцелела. Монастырь был вновь открыт в 2001 году, а в 2004 году по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела образ Божьей Матери вернулся на свое прежнее место в монастыре. К этому же году относился первый зафиксированный случай мироточения этой иконы. Но главным свидетельством ее чудодейственной силы являются случаи исцеления людей, приложившихся к ней. Интересно, что данная разновидность образа Богородицы, прототипом которой стала икона «Неувядаемый цвет» греческих иконописцев, не часто встречается в православных храмах Украины и России. Самый известный из списков этой иконы находился в кафедральном соборе Воронежа, есть и в храмах Греции.

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Благоуханный Цвет» молятся о чистоте помыслов, о сохранении чистой и праведной жизни, о разрешении семейных проблем, при различных жизненных невзгодах, телесных и душевных болезнях и при потере цели в жизни.

Известно, что икона «Благоуханный цвет» помогает при заболеваниях ног, при лечении бесплодия, онкологических заболеваний, помогает в деторождении и воспитании детей, способствует семейному благополучию молящихся перед ней.

Постоянно образ находится в Свято-Констанитино-Еленинском Измаильском мужском монастыре Измаила Одесской епархии.