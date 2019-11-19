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«Неудобные» вопросы священнику псковичи смогут задать в воскресенье

В воскресенье, 29 декабря, после божественной литургии, в Никольском храме Псково-Печерского монастыря состоится вторая встреча с игуменом Августином (Заярным), насельником Псково-Печерского монастыря.

Как сообщается в официальной группе подворья обители во ВКонтакте, отец Августин ответит на «неудобные вопросы» священнику.

Свои вопросы можно присылать заранее, на электронную почту podvorie.pskov@gmail.com.

Начало встречи в 11 часов по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 33.

Тел. для справок: 8-953-230-37-77 (Валентина Павловна).