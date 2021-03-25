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Псковичей просят помочь в уборке Дмитриевского кладбища

В субботу, 24 апреля, на Дмитриевском кладбище пройдет субботник, организованный приходом храма Димитрия Солунского.

Приглашая всех неравнодушных и уважающих историю родного города присоединиться к уборке Дмитриевского кладбища, настоятель храма протоиерей Александр Николаев напомнил: «Память и культура - понятия родственные. Кладбище - то место, где отдают дань памяти ушедшим родным, друзьям, знакомым. А о культуре общества во многом говорит состояние мест захоронения усопших. Для всех здравомыслящих людей не является секретом, что память человека исходит от его сердца, и только при этом она полезна сохранением истории жизни поколений для их потомков».

По биографиям людей, захороненным на Дмитриевском кладбище, можно рассказать всю историю Пскова, события из жизни деятелей государства Российского и крупных личностей, в том числе историю послевоенного восстановления города.

Например, здесь, на Дмитриевском кладбище, находится могила владельца одной из самых больших частных коллекций в Российской империи, потомственного купца, человека, коллекция которого, по некоторым данным, успешно соперничала с Эрмитажем — Федора Плюшкина.

Начало сбора в 11.00 у входа в храм. Просьба взять с собой грабли, метлы и мусорные мешки. Также можно принести цветы для посадки.

Адрес: ул. Плехановский Посад, 74.