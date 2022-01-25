«Духовный путь земли Великолукской» обсудят на православных чтениях 4 февраля

Круглый стол «Духовный путь земли Великолукской: актуальные проблемы церковной истории и церковного краеведения» состоится в рамках XIV Свято-Тихоновских православных педагогических чтений в Великих Луках 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил профессор ВЛГАФК, член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки Дмитрий Белюков.
В 2022 году исполняется 100 лет со времени событий, связанных с процессами «по изъятию церковных ценностей». «Гонения на Церковь, обусловленные этими процессами, прокатились по всей стране. Сотни церковнослужителей были репрессированы. Глубокий урон был нанесен культурному наследию России: уничтожены тысячи предметов церковной старины, памятников церковно-прикладного искусства и народного творчества», - говорится в сообщении.
Кроме того, в этом году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I, чьи реформы изменили характер взаимоотношений секулярного мира и религиозности.
А в 2021 году исполнилось 200 лет с момента возведения в Великих Луках храма Казанской иконы Божией Матери, единственного храма города, который не прекращал свою деятельность.
Цель работы круглого стола – обменяться мнениями по актуальным вопросам церковной истории и церковного краеведения, наметить перспективы их дальнейшего развития.
Для обсуждения предлагаются следующие вопросы:
К участию в круглом столе приглашаются ученые, краеведы, преподаватели образовательных учреждений, преподаватели основ православной культуры, специалисты музейного, архивного и библиотечного дела, представители государственных, муниципальных и общественных организаций, СМИ и другие.
Начало в 15.00 в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. Круглый стол будет проходить в формате, предусматривающем соблюдение актуальных санитарно-эпидемиологических требований.
Организаторы круглого стола: Великолукская и Невельская епархия, Великолукское городское краеведческое общество, Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского. Мероприятие пройдет по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия.