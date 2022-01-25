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«Духовный путь земли Великолукской» обсудят на православных чтениях 4 февраля

Круглый стол «Духовный путь земли Великолукской: актуальные проблемы церковной истории и церковного краеведения» состоится в рамках XIV Свято-Тихоновских православных педагогических чтений в Великих Луках 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил профессор ВЛГАФК, член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки Дмитрий Белюков.

В 2022 году исполняется 100 лет со времени событий, связанных с процессами «по изъятию церковных ценностей». «Гонения на Церковь, обусловленные этими процессами, прокатились по всей стране. Сотни церковнослужителей были репрессированы. Глубокий урон был нанесен культурному наследию России: уничтожены тысячи предметов церковной старины, памятников церковно-прикладного искусства и народного творчества», - говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I, чьи реформы изменили характер взаимоотношений секулярного мира и религиозности.

А в 2021 году исполнилось 200 лет с момента возведения в Великих Луках храма Казанской иконы Божией Матери, единственного храма города, который не прекращал свою деятельность.

Цель работы круглого стола – обменяться мнениями по актуальным вопросам церковной истории и церковного краеведения, наметить перспективы их дальнейшего развития.

Для обсуждения предлагаются следующие вопросы:

К 100-летию процесса изъятие церковных ценностей: трагедия церкви, национального самосознания и культурного наследия.

К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность.

К 200-летию храма Казанской иконы Божией Матери: памятники истории и культуры Великолукской земли.

К участию в круглом столе приглашаются ученые, краеведы, преподаватели образовательных учреждений, преподаватели основ православной культуры, специалисты музейного, архивного и библиотечного дела, представители государственных, муниципальных и общественных организаций, СМИ и другие.

Начало в 15.00 в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. Круглый стол будет проходить в формате, предусматривающем соблюдение актуальных санитарно-эпидемиологических требований.

Организаторы круглого стола: Великолукская и Невельская епархия, Великолукское городское краеведческое общество, Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского. Мероприятие пройдет по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия.