Митрополит Тихон представил главе Минкульта проект паломнического центра княгини Ольги

Министр культуры России Ольга Любимова провела рабочую встречу с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Об этом глава Минкульта сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Ольги Любимовой / Минкульт
На встрече с главой Минкульта митрополит, говоря о Псковской области, отметил, что регион занимает первое место в России по количеству объектов культурного наследия. «На территории региона находится более 6 тысяч памятников истории и культуры, часть из которых требует проведения ремонтно-реставрационных работ», − сказал он.
В настоящее время реализуется 58 мероприятий, из которых выполнено 13. Так, например, к торжествам, посвященным 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского, в Пскове отремонтировали объект культурного наследия регионального значения — церковь Александра Невского.
На данный момент ведется разработка технической документации по приспособлению ансамбля Псково-Печорского монастыря в части устройства обеспечивающей инфраструктуры, сетей канализации, водопровода и тепловых сетей, рассказала министр культуры.
Также разрабатывается техническое задание на проведение второго этапа работ по устройству обеспечивающей инфраструктуры ансамбля на территории Печор, добавила Ольга Любимова.