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Митрополит Тихон представил главе Минкульта проект паломнического центра княгини Ольги

Министр культуры России Ольга Любимова провела рабочую встречу с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Об этом глава Минкульта сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Ольги Любимовой / Минкульт

«Провели у нас в министерстве рабочую встречу с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Обсудили вопросы реконструкции и проведения восстановительных работ на объектах культурного наследия. <...> Кроме того, владыка Тихон представил проект паломнического центра святой равноапостольной княгини Ольги в селе Выбуты», — отметила Ольга Любимова.

На встрече с главой Минкульта митрополит, говоря о Псковской области, отметил, что регион занимает первое место в России по количеству объектов культурного наследия. «На территории региона находится более 6 тысяч памятников истории и культуры, часть из которых требует проведения ремонтно-реставрационных работ», − сказал он.

В настоящее время реализуется 58 мероприятий, из которых выполнено 13. Так, например, к торжествам, посвященным 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского, в Пскове отремонтировали объект культурного наследия регионального значения — церковь Александра Невского.

На данный момент ведется разработка технической документации по приспособлению ансамбля Псково-Печорского монастыря в части устройства обеспечивающей инфраструктуры, сетей канализации, водопровода и тепловых сетей, рассказала министр культуры.

Также разрабатывается техническое задание на проведение второго этапа работ по устройству обеспечивающей инфраструктуры ансамбля на территории Печор, добавила Ольга Любимова.