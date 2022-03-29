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Белых голубей в Пскове выпустили в небо в честь Благовещения. ВИДЕО

Белых голубей выпустили в небо в Пскове сегодня, 7 апреля, в рамках празднования Благовещения Пресвятой Богородицы. Мероприятие состоялось у храма святого Александра Невского, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Благовещение Пресвятой Богородицы – это один из двенадцати главных православных праздников, которые еще называют двунадесятыми. Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении ею Богомладенца Христа.

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в этот день «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом.

Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется. По церковному Уставу, в этот день благословляется вкушение рыбы и елея.