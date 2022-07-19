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На одном дыхании: в Пскове прошел концерт уникального хорового коллектива

Их пение похоже на музыкальное кружево: нити голосов сплетаются в удивительные узоры, тонкие, затейливые. Духовная музыка, русские народные песни, романсы: звучит мелодия за мелодией, словно вязь чудесных орнаментов, главное в которых - воздух. Именно на нем держатся все эти стежки, петли, волны, пересечения.

Каждый концерт архиерейского хора Псково-Печерского монастыря - это искусный узор, который возникает на одном дыхании. Вчерашнее выступление в Псковской филармонии - еще одно тому подтверждение.

История века

Слово «уникальный», конечно, опасное: слишком часто его используют в надежде подчеркнуть исключительность, а это - большая ответственность. Но когда речь идет о хоре Псково-Печерского монастыря, именно слово это часто приходит на ум. Во-первых, сама обитель удивительна своей историей, архитектурным обликом, духовной жизнью, судьбами людей, с ней связанных. Во-вторых, хору монастыря в прошлом году исполнилось 100 лет. В далеком 1921 году наместник обители епископ Иоанн (Булин) пригласил молодого выпускника Псковской Духовной семинарии Николая Вехновского организовать хоровой коллектив.

Николай Александрович происходил из семьи потомственных священнослужителей. Семилетним мальчиком впервые встал на клирос в селе Пруды под Псковом. В семинарии его учителем был церковный композитор Михаил Федорович Гривский. Он и направил талантливого юношу в Петроградскую консерваторию к самому Александру Кастальскому - ученику Чайковского и Танеева.

После революции Вехновский переехал в Нарву и служил регентом в храме, расположенном в крепости. С 1921 году жил в Печорах. Будучи регентом смешанного любительского хора при Псково-Печерском монастыре организовал мужской квартет, сопровождавший архиерея в поездках по епархии. В 1925 году при участии Вехновского было образовано Печорское русское общество просвещения. В 30-е в соавторстве с А. Анисимовым он издал детский учебник пения, писал статьи о церковном пении для журнала «Русское общество».

В 1937 году Николай Александрович активно участвовал в памятных мероприятиях, посвященных 100-летию со дня смерти Пушкина, в том числе в 1-м слете русских хоров в Нарве. При открытии 2-го слета в Печорах спустя два года руководил хором из 600 человек. Вехновский преподавал пение в гимназии, музыкальном школе и педагогическом училище. Во время немецкой оккупации проводил благотворительные концерты, средства от которых шли на помощь детям.

Николай Вехновский прослужил регентом 65 лет, до 1972 года. Похоронен в пещерах Печорского монастыря. В этом году 18 июля исполнилось 50 лет со дня его преставления.

Вместе с родной обителью хор пережил и пребывание Печор в составе Эстонской буржуазной республики, и тяготы военных будней, и последующие притеснения со стороны советских властей. Неизменным оставалось лишь беззаветное музыкальное служение святой обители, её прихожанам и паломникам.

В настоящее время по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона хором руководит диакон Александр Амерханов - выпускник Академии хорового искусства и Сретенской духовной семинарии. Он стал регентом коллектива в октябре 2019 года, а до этого на протяжении 14 лет возглавлял хор Сретенки, в течение 20 лет являлся певцом, хормейстером и аранжировщиком концертного хора Сретенского монастыря.

Тепло встречи

По уже сложившейся традиции концерт начался с духовных песнопений: со сцены БКЗ прозвучали произведения Василия Самсоненко, Михаила Попова-Платонова, Александра Шишкина. Затем хор исполнил известные русские народные песни в обработках Александра Свешникова, диакона Александра Амерханова: «В темном лесе», «Уж ты сад», «Вьюн над водой», «Ой то не вечер», «Ах вы сени», «Не одна во поле дорожка».

Особое место в программе заняли песни на стихи А.С.Пушкина «Осень» и «Зимний вечер». Радушно слушатели приняли и любимые «Амурские волны» и «На сопках Маньчжурии». Украшением концерта стали классические русские романсы: «Утро туманное» и «Однозвучно гремит колокольчик».

- Мы по-настоящему счастливы, что в этот вечер мы вместе, - сказал регент хора в завершение концерта. - Впредь мы очень рады будем видеть вас на наших концертах и на службах в святой Псково-Печерской обители.

На прощание хор провозгласил «Многую лету» своим слушателям. Публика долго не отпускала коллектив со сцены, приветствуя исполнителей стоя.

- Очень светлый концерт, достойный репертуар и прекрасные голоса, - поделилась своими впечатлениями слушательница Ирина. - Спасибо отцу Александру за радость, которую он нам доставил.

Семейная пара Владимира и Елены попала на концерт случайно - знакомые отдали им пригласительные, потому что сами не смогли прийти в филармонию. Но этот случай оказался, по их словам, «счастливым», так как позволил им услышать интересный творческий коллектив.

- Представляю, сколько они репетировали, чтобы добиться такого результата, - восхищается Елена. - Особенно мне понравилось исполнение солистки Виктории Цыгановой. У нее прекрасный голос - хотелось, чтобы она пела еще и еще. С нетерпением ждем следующего концерта хора - на него мы уже пойдем, конечно, неслучайно.

Еще одна гостья концерта, Ирина, отмечает, что хоровой коллектив Псково-Печерского монастыря «чудесный».

- Очень красивое выступление! - признается она. - До мурашек. Я первый раз побывала на их концерте в БКЗ - до этого слышала хор только на богослужениях.

Яркое впечатление произвел концерт и на настоятеля храма Анастасии Узорешительницы иерея Евгения Ковалева. «Хор Псково-Печерской обители преподнес нам подарок замечательного мастерства, - сказал он. - Я радовался тому, что наш город богат такими талантами и что псковичи так тепло и радостно встретили исполнителей. Хору Псково-Печерского монастыря не так давно исполнилось сто лет: несмотря на многочисленные испытания, коллектив сохранил свои традиции как свидетельство живой связи времен и поколений. Так звучит голос церкви по сей день - отчетливо и ясно. Это больше, чем концерт, - это проповедь Слова Божьего».

Конечно, в будущем нас ждут новые выступления хорового коллектива Псково-Печерского монастыря. А пока в рамках праздничной программы хор отправится в Москву: 31 июля артистам предстоит выступить с концертом в Соборной палате.

Елена Никитина