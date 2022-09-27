Тихон Шевкунов откроет сегодня цикл встреч «Формула семьи» в Пскове

Открытие цикла встреч «Формула семьи» состоится в Псковском кремле сегодня, 29 сентября, в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Изображение здесь и далее: Центр помощи семье при Свято-Троицком кафедральном соборе города Псков
Встречу откроет митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов.
Мероприятия, направленные на укрепление института брака, подготовил Центр помощи семье при Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.
«Мы знаем, как трудно создать счастливую семью, а еще труднее ее сохранить. Мы создали проект для тех, кто планирует вступить в брак и для супругов, желающих преобразить свои взаимоотношения», - рассказали в Центре.
В проекте запланированы следующие мероприятия:
Вход свободный. Для посещения лекции необходимо зарегистрироваться по ссылке.