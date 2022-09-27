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Тихон Шевкунов откроет сегодня цикл встреч «Формула семьи» в Пскове

Открытие цикла встреч «Формула семьи» состоится в Псковском кремле сегодня, 29 сентября, в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Изображение здесь и далее: Центр помощи семье при Свято-Троицком кафедральном соборе города Псков

Встречу откроет митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов.

Мероприятия, направленные на укрепление института брака, подготовил Центр помощи семье при Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

«Мы знаем, как трудно создать счастливую семью, а еще труднее ее сохранить. Мы создали проект для тех, кто планирует вступить в брак и для супругов, желающих преобразить свои взаимоотношения», - рассказали в Центре.

В проекте запланированы следующие мероприятия:

беседы известных личностей с широкой аудиторией;

интерактивные мероприятия по мотивам лекций;

тренинг эффективного воспитания для родителей и учителей;

индивидуальные консультации;

психологический тренинг для старших подростков (профилактика зависимостей, абортов и другого девиантного поведения).

Вход свободный. Для посещения лекции необходимо зарегистрироваться по ссылке.