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Штукатурные работы завершаются в церкви Николы Вратаря в Печорах

В церкви Николы Вратаря XVI века в Псково-Печерском монастыре завершаются штукатурные работы на фасадах и в интерьерах, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Предварительно был обследован штукатурный слой внутри и снаружи памятника средневековой архитектуры. Все деструктированные слои удалены. Реставраторы выявили сохранившиеся слои исторического покрытия, рассказали в организации.

Уже провели замену и окрас кровли, выполнили выкрасы по подшивке свесов, которые решили сделать белыми. Пол из натурального камня будет отреставрирован. По словам сотрудников АНО «Возрождение», работы подходят к завершению.

Каменная надвратная церковь имени святого Николая Мирликийского Чудотворца построена в 1565 году при игумене Корнилии зодчим Панфутием (Заболоцким). Масштабная реставрация в церкви проходит впервые.